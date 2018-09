—Yo soy de Bolivar, vine a La Plata a estudiar veterinaria, nunca me recibí, participé de algunas ONG, pero se hacían las denuncias y no pasaba nada porque hay un sector de la sociedad que utiliza a los caballos para esto. Se hacían las denuncias y se les sacaban los caballos a las personas que los llevaban, había veterinarios para decir si el animal estaba o no en condiciones para seguir transitando en la calle, pero lo que empezó a pasar en estos años es que los consideraban en buenas condiciones y se los devolvían a la gente que supuestamente es dueña. No tiene sentido hacer denuncias por maltrato porque no hay respuesta… Y en la Facultad comencé a trabajar con el tema del cartón y empecé a trabajar por este tema que finalmente consiguió exponerse en la Biblioteca.