—Yo había ido un viernes a Café para conocerlo y si estaba Cacho le pedía para sacarme una foto, pero ese viernes no estuvo. Igual me dejaron pasar a cantar; y después, al final de la noche, me pasaron un audio de él que decía que me había escuchado y me invitaba para que regrese el sábado porque él iba a estar. Fui el sábado y ahí le pude conocer.