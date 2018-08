Y la deuda nace allá por septiembre de 1994, cuando como joven periodista del diario Masorti, publicación de la colectividad judía, le pedí a Bravo una nota a propósito del décimo aniversario de la aparición del Nunca Más. Me quedaron grabadas en la mente señales de un combo original e inigualable: las marcas que los torturadores de la dictadura de Videla y Massera habían dejado en la boca y los movimientos del entonces diputado de la Unidad Socialista convivían con un tono afable, con bromas subidas de tono casi permanentes y una disposición casi insólita para abrirme las puertas de su despacho y brindarme su tiempo, siendo yo el representante de un medio desconocido. También me causaron gracia sus gruñidos y quejas por tener que posar, una y otra vez, para la cámara de Alejandro Awruch, el fotógrafo que me acompañó durante aquella primera entrevista.