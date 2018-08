—Yo represento a personas que tienen un reconocimiento, pero yo no tengo esa exposición. Sí me ha tocado tener algún tipo de exposición, pero justamente el servicio que yo les brindo es mantener esa confidencialidad y ese perfil bajo en sus temas personales. Después si ellos lo quieren hacer visibles está bien, pero yo no soy vocero. Les hago un trabajo profesional y el servicio que yo les ofrezco es eso con la confidencialidad que merece. Me dedico a derecho de familia y derecho sucesorio, temas que merecen algún tipo de discreción, son cosas de la intimidad. Me ha tocado en divorcios que bajaba del estudio y había dos o tres noteros. Si bien existe una exposición, no es tanto la mía. Después el trabajo se expone porque por ahí la persona pública se expone. Trato de que mi servicio sea que no vas a tener eso. Soy respetuoso con la gente que me llama para alguna nota o si quieren que vaya a la televisión, pero por lo general no me ves en un panel de la tele.