Para mí es una verdadera emoción poder estar en el Teatro San Martín. Es un teatro que me encanta y que conozco desde que era niño. Tengo un vínculo muy particular con Buenos Aires. Es una ciudad que conocí de niño, la primera vez que fui tenía seis años, y desde ese entonces es una ciudad que me deslumbró por su belleza, por su intensidad, por su desorden, por su carácter, por su elegancia, por su antipatía, por su rigor. Me acuerdo de que llegábamos de mañana en el vapor de la carrera y de golpe a lo lejos se podía ver la silueta de la ciudad que siempre parece estar de pie, como dice Céline de Nueva York.