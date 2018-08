"La despenalización de las drogas se ha dado durante toda la historia de la humanidad. No ha dado resultado la Ley Seca cuando se prohibió el consumo de alcohol. Estoy en contra del consumo problemático de alcohol, que es la puerta de entrada al consumo problemático de otras drogas", dice Muñoz, y agrega: "Despenalizar el consumo no quiere decir que la marihuana no tenga riesgos, que no sea un producto que pueda ser cancerígeno, ni que haya que fumar marihuana. Pero el narcotráfico era una realidad que había que combatir. Y al consumo problemático y abusivo de las drogas también debemos combatirlo".