Sin embargo, no a todos. "En nuestro caso, y en el caso de muchos colegas —cuenta Gostisa de China en diálogo con Infobae Cultura—, el volumen de venta fue menor al del año pasado. Creo que se debe a varias cosas. Por un lado, debido a la crisis económica la gente gastó menos este año. Y por otro lado, porque había más oferta, muchos más sellos y muchas más mesas, más opciones para el lector. Y también, debido a la crisis, muchos de nosotros no pudimos tener más novedades, y si no tenés novedades se vende menos. En nuestro caso, la crisis nos afecta porque tenemos los libros listos, diseñados, listos para salir a imprenta, pero todavía no tenemos la plata para mandarlos a imprimir, eso repercute en la cantidad de novedades que podemos sacar por año".