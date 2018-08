La pianista habla de una de las obras que tocará en su primer concierto, la Partita en Do Menor de Johann Sebastian Bach. En la obertura, un movimiento lento desemboca en un pasaje veloz, contrapuntístico, que, en sus manos, no puede describirse de otra manera que como jazzístico. No hay otra palabra que swing. "A mí me divierte bastante eso. Sacar ciertas cosas. Porque a mí me divierte. Entonces sale divertido. Muchas veces me sorprendo yo a mí misma, muchísimas veces. Tengo un temperamento muy extraño. No sé por qué, me dejo llevar. No sé qué es lo que viene antes, lo que pasa después."