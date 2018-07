Tengo que decir: "Bueno, a ver, ¿a quién voto?" No voy a votar a esa persona porque no me gusta la otra. A ver, ¿éste qué me trae? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? ¿Qué me pasa cuando veo a alguien tirado en la calle durmiendo? ¿Qué digo? "Negro de mierda andá a laburar, no laburan, estos son vagos, les dan planes". ¿Eso a mí me pasa? A mí no me pasa eso. Debe haber, pero a mí no me pasa. Yo tengo que quedarme con lo que me pasa a mí. ¿Y qué me pasa a mí? Bueno, agarro una manta si ando con la camioneta viste, tengo mantas, cosas. Y no soy más bueno que otro, en todo caso soy egoísta porque lo hago porque a mí me duele, no puedo entender, ayer vi a un chico que pedía comida y no me puse a pensar: "No, los padres lo mandan a pedir comida y si uno en vez de comida le da plata se emborrachan". Qué sé yo, habrá pero y bueno, qué sé yo. Pero no por eso le voy a dejar de dar a este niño, que la mayoría no es porque los padres chupan. Y estaba muerto de frío a las 10 de la noche en la calle.