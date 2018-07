Lo llamativo es que, pese a ser estudiantes de arte, no habían oído hablar de esta bienal hasta que el profesor les comentó del concurso, lo que dice mucho acerca de la poca integración informativa de nuestro país. Lo que no pasa en Buenos Aires no sólo tiene poca repercusión en la Capital, sino que tampoco llega al resto del país; las provincias están incomunicadas entre sí. Tampoco los competidores de Entre Ríos conocían el certamen hasta poco antes de participar.