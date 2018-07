—Siento que la salida de Manguel arrancó muy desprolija, con trascendidos en diarios, con las quejas que él ventiló y la discusión que se dio por la Feria de Bogotá, y, recién ahora, a partir de la conferencia en que se oficializó su salida, empezaron a acomodarse desde lo discursivo para dar idea de una transición más ordenada con Elsa Barber.

—Yo no mezclaría. Alberto siempre fue, es y va a seguir siendo un tipo independiente. No es un intelectual de partido. Desconfío de los intelectuales de partido, sean del que sean, incluido el propio. Alberto siempre entendió que podía dar opiniones con total libertad y a mí me parece bien que las haya dado. Básicamente, con relación a las limitaciones presupuestarias, a veces ha sido un poco exagerado y lo hemos hablado. En el caso de la presencia en el caso de Argentina en la Filbo sigo estando muy orgulloso de lo que hicimos. Fue un éxito, el pabellón argentino tuvo más visitantes que los anteriores países invitados. En todo caso, hay algo que sí he aprendido, y es que es que nosotros no controlamos la interpretación de las cosas. Yo conocía su problema de salud, sabía que lo tenía muy preocupado, sabía que él no quería irse pero que el oncólogo se lo estaba pidiendo. Pensábamos anunciarlo a fin de mes, pero se filtró y se empezó a decir "Se va porque se peleó con el ministro", "Se va porque le pidieron que eche a no sé cuántos cientos de personas", "Se va porque no le alcanza el presupuesto". Ninguna de esas razones era la verdadera: Alberto está enfermo, necesita tratarse, es grande, se tomó este trabajo con una intensidad que me maravilló desde el primer día, llegando a las seis y media de la mañana a la Biblioteca. Después estaba la tarea nada fácil de pensar en la sucesión y yo tenía esa sensación de que era el turno de una mujer y de un bibliotecario. Además, no me gusta la idea de que cada gobierno busque su intelectual emblemático para ocupar la Biblioteca. Me parece que esa es un poco la herencia que nos quedó de los años de Borges, pero hoy la institución requiere de mucha gestión.