"¿Expectativas? Que lo mire mucha gente, que lo pasen en las escuelas, que sea un material didáctico. Es necesario que este contenido esté dando vueltas, porque me parece que falta, me parece que hay mucho lío, que todavía no se entiende bien de qué va el feminismo. El feminismo, más que en la tele, está en las calles. Hay pibas que ya lo tienen incorporado. Todavía no llegó a la pantalla, pero ya va a llegar. Creo que los que están más sorprendidos son la gente grande. Los más difíciles son esos. Los chicos incorporaron todo lo que es libertad y felicidad muy rápido", dice.