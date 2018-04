No sé si corresponde este encabezado, ya que apenas nos habremos visto media docena de veces, pero te leí y conversamos de literatura y viste un capítulo de mi novela que después suprimí. Y entonces no sabía que sería la única novela de mi vida. Una vez que nos encontramos en la calle, en la peatonal, y te di unos discos de música renacentista, cantos y coros que yo nunca más quería escuchar; te dije que esa clase de música, que siempre me había gustado, ahora me deprimía. Quizás recordaste la anécdota cuando decidí ponerle fin al sufrimiento. Sin dudas que no estamos en el tipo de lugar en el mundo donde haber escrito un libro te garantiza algo. Mi nombre está más asociado a los actos crueles de un padre extravagante que a las frases que juegan con esos mismos actos para tratar de superarlos. El abismo de su leyenda fue para mí un pozo de palabras que había que extraer, una boca de la verdad en la que metí una y otra vez la mano para mancharla de tinta. Pero cuando terminé el libro me di cuenta de que las leyes del silencio no me condenaban a quedar preso del dolor infligido por ese sujeto irreal que me había engendrado, sino que más bien dictaban un castigo inscripto en mi propia voluntad. Me decían: "serás la semilla en el desierto, pero sin fe". O sea: como una semilla que se negaría a germinar, que esperaría secarse y que el desierto permaneciese inalterado. Al final, ¿qué otra cosa queda? Ya soy sólo un texto, y es el futuro que compartimos.