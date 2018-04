Y Juan infla el pecho y exhibe el mismo gesto aniñado con el que repitió mil veces la anécdota florida de la visita a la casa… y no puede. No salen palabras. Lo invade la memoria, que es el refugio adonde van los escritores, y dice "bueno, yo ayer cuando leí el texto de apertura, suena extraño pero no se lo leí a la gente, se lo leí a La Cumbre" y se quiebra. Se quiebra y llora y lloramos todos y lloro mientras lo revivo en estas líneas porque vimos al niño del escritor, cargada su memoria de una infancia tan particular que por más que quiera no puede abandonar y que se registra o bien por presencia abrumadora o por ausencia artificial en toda su obra y entonces finalmente entendemos todo lo que nos quiso decir en estos dos días.