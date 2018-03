¿Cómo explicarle a los chicos que "no toquen" porque se va a romper? Esa curiodidad, en este lugar, no sólo está permitida, sino que es obligación: Prohibido no tocar es como un museo: una muestra dentro del Museo Participativo de Ciencias, que en Semana Santa funcionará todos los días en el Centro Cultural Borges. Imperdible.