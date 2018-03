Miles, por entonces de 45 años, era fanático del boxeo y tenía un ring en su mansión. Hermeto lo recuerda así. "El me dio un par de guantes. Me preparé, me saqué el sombrero, los anteojos. Mis ojos no estaban muy bien entonces. Nos preparamos, nos acercamos. Él me miró y mis ojos apuntaban en direcciones opuestas. Miles no sabía a dónde estaba mirando yo. En ese momento me enfoqué y lo golpeé en el rostro. Desde allí me llamó 'el albino loco". Más de 45 años después, Hermeto sigue portando aquel mote, originado en la anécdota que nunca olvidó y que corona con una risa cada vez que la invoca.