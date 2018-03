— Todos coinciden en algo: la idea de que la historia es un saber y no meramente una opinión. La historia es compleja, y las explicaciones que se dan son diversas. Pero todos coinciden en que hay límites a la diversidad, determinados por un consenso académico que no es rígido pero es claro. En ese ámbito, se pueden decir muchas cosas, pero no cualquier cosa. Para poner un ejemplo clásico: en 1848, en la Vuelta de Obligado, las fuerzas de Buenos Aires, que no eran "argentinas", fueron derrotadas por las británicas, que rompieron el bloqueo del río Paraná. A partir de esto se pueden decir muchas cosas, y argumentar por ejemplo sobre cómo Rosas impuso a la larga su criterio, pero el hecho en sí es una derrota. No es lo que dicen los "outsiders", narradores y divulgadores de mitos facciosos.