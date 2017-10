-Un día iba caminando por Villa Crespo y vi salir de una casa a dos pibas, muy temprano, muy riéndose. Evidentemente habían dormido juntas e iban a la escuela, iban con bolsos para la escuela, de la mano. Y me detuve un poco en ellas. Era una cosa tan relajada. Supuse que era la casa de alguna de ellas dos, que vivía con sus padres porque eran muy chicas para vivir solas, y me di cuenta de que las cosas habían cambiado respecto de cuando yo era chica. Me quedó dando vueltas esa idea y cuáles serían los conflictos. Estoy lejos de pensar que la vida es color de rosa y sé que todavía hay pibes que se suicidan, que les hacen bullying, no es que está todo divino. Todavía tienen que escuchar las barbaridades que dice sobre ellos dice la Iglesia. Pero evidentemente no es lo mismo, es más abierto. Esos días nos fuimos de vacaciones, me quedé masticando el asunto y me vino a la cabeza la palabra "vegetariana", que es también una marca de época.