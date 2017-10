Las ideologías son religiosas laicas, como dijo Raymond Aron. Exigen un acto de fe y no apelan a la razón. Popper tiene una tesis interesante: todo lo que no puede refutarse en una ideología. Él considera que el marxismo y el psicoanálisis lo son, porque no pueden ser refutados, ya que están cerrados sobre sí mismos y requieren un acto de fe. La teoría, por ejemplo, de que la lucha de clases es lo que mueve la historia es cierta dirección es imposible de refutar (…) La democracia, por el contrario, es lo opuesto, porque parte de la suposición de que la realidad no es perfecta sino solo mejorable.