Muchas películas que toman a la amistad femenina como tema (pienso por ejemplo en Mean Girls, el clásico teen de Tina Fey) parecen pensar que tienen que contestarle al mito de que las mujeres no somos amigas entre nosotras, que es necesario hacer una reivindicación a modo de respuesta. Tal vez lo que más me gustó de El futuro que viene es la decisión de no hacer eso: puedo perfectamente imaginar una cuarta parte en la que Florencia se harta de Romina y decide "romper con esa relación tóxica". O no, se vuelven a ver y se vuelven a pelear, como parece indicar la película que van a seguir haciendo siempre. El futuro que viene no reivindica ni celebra (ni resuelve, tampoco: las relaciones complejas que tienen con la maternidad, con el éxito profesional y con sus propias neurosis siguen intactas cuando la película termina) porque decide no evaluar, no poner a la relación entre estas dos chicas que de genérica no tiene nada como testimonio o prueba en ningún juicio machista sobre "las harpías que se odian entre todas". Y eso porque a pesar de todas las preguntas que propone no es una película de tema o de tesis, ni tiene pretensiones de universalidad: es una historia que se cuenta en los detalles particulares e irrepetibles, como todas las historias que pueden aspirar a hablarle a alguien de verdad.