—Sabemos que se trata de un sector comprometido que lucha y defiende la cultura nacional. Y eso está muy bien. En el caso de esta resolución creo que hay una serie de malos entendidos que puede deberse a múltiples razones (desde la respetable defensa de intereses propios o de sector, hasta los prejuicios o miradas partidarias). Se trata de una regulación de aspectos técnicos que hacen al financiamiento del cine. Y uso esta palabra (financiamiento) porque el reglamento se refiere sólo al crédito, no al fomento, no a los subsidios. Pero que no se refiera a ésto último no quiere decir que lo anule, lo afecte o lo modifique. Para que quede claro: el INCAA no quiere (tampoco podría) terminar con el fondo de fomento. El deber de fomentar surge de la Constitución y de la Ley: es indiscutible. La intención es la de, a través de la reglamentación, agilizar y transparentar, dar la posibilidad de que los productores y cineastas no se pierdan en los meandros burocráticos del Instituto. Que no se pierda tiempo en trámites, pero que éstos cumplan con recaudos mínimos de control y transparencia, esenciales cuando se está haciendo uso de fondos públicos.