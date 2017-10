– Las sociedades polarizadas tienen un poco eso. Pero aunque no vivieras en una sociedad polarizada, yo creo que el escritor, no por ser escritor, sino por ser ciudadano, ejerce un poco sus opiniones políticas, sus molestias o sus preferencias, o no. Unos las expresan en las escrituras, otros no. El problema con sociedades como la venezolana, es que en algún momento los gobiernos te obligan a tomar posición. Además no son posiciones políticas pensadas, son posiciones afectivas, emocionales: o estás conmigo, o estás en mi contra. Lo que hacen es expulsar el discernimiento de la discusión social.