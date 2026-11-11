Cuatro días detenido en Cuba por un spray: la familia que buscó en hospitales y estaciones policiales sin obtener respuesta

Daiver Méndez Galiano permaneció cuatro días bajo arresto policial en Santiago de Cuba sin comunicación con su familia. (Imagen de cortesía)

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La Policía de Santiago de Cuba mantuvo detenido a Daiver Méndez Galiano durante cuatro días sin que su familia conociera su paradero, según denunciaron sus allegados tras encontrarlo el martes 10 de noviembre en una estación policial. El joven, de 32 años, había desaparecido de la vista de sus familiares el viernes, cuando regresaba a su vivienda desde la Plaza Antonio Maceo, y su arresto estaría vinculado con un espray de pintura que las autoridades describieron de dos maneras distintas, informó CiberCuba.

La familia recorrió hospitales y dependencias policiales mientras intentaba ubicarlo. Sus allegados habían perdido contacto con Méndez Galiano en la madrugada del 6 de noviembre, después de que descendiera de un vehículo en la plaza y emprendiera el trayecto desde Micro 9 hacia el centro de la ciudad.

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El teléfono del joven permaneció apagado desde entonces. La búsqueda incluyó los hospitales Provincial y Clínico Quirúrgico, además de estaciones de Policía, sin que sus familiares obtuvieran información sobre su posible ubicación.

La detención en la estación La Motorizada

El comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada difundió el lunes una alerta para solicitar colaboración ciudadana en la localización del joven. Al día siguiente informó que Méndez Galiano estaba bajo custodia en la estación policial conocida como La Motorizada.

Los allegados del joven recorrieron los hospitales Provincial y Clínico Quirúrgico ante la falta de noticias sobre su paradero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un familiar sostuvo que las autoridades no notificaron el arresto ni respondieron cuando comenzaron las consultas. La familia incluso preguntó por él en Micro 9 y realizó gestiones mediante un policía conocido, pero el nombre del joven no aparecía en el sistema de registro que fue consultado.

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La primera explicación que recibieron los allegados fue que una patrulla había detenido a Méndez Galiano por llevar un espray de pimienta, que presuntamente utilizaba para protegerse ante posibles agresiones. También denunciaron que los agentes le retiraron su teléfono, lo que habría impedido que se comunicara con sus familiares.

Poco después, los policías dieron una versión diferente sobre el objeto. Según relató Mayeta Labrada, indicaron que no era un espray de pimienta, sino pintura en aerosol, y plantearon que podría emplearse para confeccionar carteles antigubernamentales.

El comunicador cuestionó esa hipótesis al señalar que Méndez Galiano trabaja por cuenta propia en la fabricación de camas y colchones. De acuerdo con su relato, utiliza pintura en aerosol para realizar esa actividad.

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Un joven cubano sostiene una lata de pintura en aerosol en una calle rodeada de plantas y fachadas coloniales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las garantías previstas en la Ley del Proceso Penal

Los familiares iniciaron gestiones para que el joven obtuviera la libertad bajo fianza, aunque hasta la última actualización no se había confirmado su excarcelación. La permanencia bajo custodia sin comunicación con sus allegados abrió dudas sobre el cumplimiento de las garantías previstas para las personas detenidas.

El artículo 347 de la Ley 143 del Proceso Penal cubano establece que las autoridades deben informar a la persona arrestada los motivos de su detención. La norma también dispone que debe facilitársele, dentro de las primeras 24 horas, la comunicación con un familiar u otra persona para informar sobre su situación legal.

Si se confirma que Méndez Galiano estuvo cuatro días sin poder contactar a su familia, el caso plantearía interrogantes sobre la aplicación de ese procedimiento. La denuncia se suma a dificultades reportadas previamente por familiares de personas desaparecidas durante sus búsquedas en Cuba.

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En enero de 2024, los familiares de Adriel Ruiz Benítez denunciaron que las autoridades les recomendaban esperar pese a que llevaban semanas sin conocer su paradero. Durante aquella búsqueda, también afirmaron haber recibido informaciones contradictorias.