Marc O'Brien, ex CEO de Visa en el Reino Unido, es uno de los tantos en haber hecho check out en la industria financiera tradicional y check in en la comunidad cripto, específicamente lidera Crypterium. El pase de ejecutivos, sumado a las alianzas de nombres reconocidos como Starbucks y Microsoft empujan con su fuerza de marketing y sus enormes bases de datos para dar un paso fuerte hacia una adopción masiva.