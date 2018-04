-Sin embargo siempre se dice que hay que focalizarse en las matemáticas o la computación y que cada vez se van a necesitar más ingenieros, ¿cómo es entonces?



-Está bien siempre y cuando no se vuelve un principio universal. Porque lo cierto es que las computadoras van a volverse mejores. Yo no le enseñaría a los niños a programar en las escuelas. No hay nada que les podamos enseñar a los niños sobre programación de computadoras que no vaya a ser obsoleto para cuando egresen, así que es una pérdida de tiempo. En cambio la antropología y la psicología los equipará mejor para usar la tecnología que se usarán cuando dejen la escuela.