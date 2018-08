El agente le dijo que vieron una sticker de bitcoin en su bolso y que "necesitaban comprobarlo". El entusiasta de bitcoin pidió hablar con un oficial superior porque este agente "no sabía lo que estaba hablando". Luego de explicarles que el bitcoin no es dinero físico, lo interrogó sobre si tenía más de USD 10 mil en bitcoin.

"Si no estuviera usando el buzo con capucha, probablemente esto no hubiera sucedido", explicó.