Para estar al día con la vida de Kim y su familia no alcanza con ver "Keeping up with the Kardashians", el reality más exitoso y longevo de la televisión. Las redes sociales de Kim, su marido, hermanas, madre, amigos y peluquero son también fuente de información acerca de dónde están, qué están haciendo y cómo entrenan las hermanas más famosas de Estados Unidos.