Costa Rica se consolida como la caja fuerte de las inversiones salvadoreñas en 2025

Costa Rica alcanzó en 2025 el liderazgo regional como principal custodio transfronterizo de activos bursátiles salvadoreños. (Cortesía: Gemini)

Según la Memoria de Labores 2025 de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES), Costa Rica ha reafirmado su rol estratégico como el principal custodio transfronterizo de la riqueza bursátil salvadoreña, consolidando una infraestructura técnica que funciona como una verdadera “caja fuerte” a nivel regional.

El informe anual revela que el Banco Nacional de Costa Rica y la entidad InterClear (anteriormente conocida como CEVAL) actúan como pilares fundamentales en la red de sub-custodia de la Bolsa salvadoreña. Al cierre del ejercicio 2025, estas instituciones costarricenses no solo resguardan instrumentos de renta fija, sino que también gestionan una parte vital de los valores de renta variable que circulan en el mercado de El Salvador.

La Central de Depósito de Valores de El Salvador (CEDEVAL), subsidiaria de la BVES, mantiene contratos de servicios mutuos con la central costarricense desde abril de 2015, una alianza que ha superado la década de operatividad ininterrumpida.

Esta arquitectura permite que un inversionista en San Salvador tenga sus títulos respaldados bajo estándares internacionales en suelo costarricense, mitigando riesgos y eficientizando la liquidación de operaciones.

Números que avalan la integración

El mercado salvadoreño no es un actor menor en esta ecuación. En 2025, el volumen total negociado en la BVES ascendió a la cifra récord de USD 6.342 millones, lo que representa un crecimiento del 14% respecto al año anterior. Gran parte de este dinamismo se debe al mercado internacional, que experimentó un avance espectacular del 82%, aportando el 26% del volumen total transado.

El volumen negociado en el mercado bursátil de El Salvador sumó USD 6.342 millones en 2025, un incremento del 14% respecto al año anterior. (Cortesía: Monex)

Para que este flujo de capitales sea posible, la sub-custodia en plazas como Costa Rica es esencial.

Al finalizar 2025, los valores entregados en sub-custodia en el extranjero por el grupo salvadoreño totalizaron sumas millonarias en renta fija y variable, destacando la participación de custodios en Panamá, Estados Unidos y, de manera prominente, Costa Rica.

Hacia un 2026 de activos digitales

La solidez de esta red de custodia tradicional es el cimiento sobre el cual el Grupo Bolsa de Valores de El Salvador planea edificar su futuro inmediato. El informe destaca el nacimiento de Digital Exchange (DAX), el primer exchange institucional de activos digitales de la región, que inició operaciones en 2025.

La proyección para 2026 es ambiciosa: el lanzamiento de la primera emisión tokenizada (activos financieros basados en tecnología blockchain).

La experiencia acumulada en la custodia física y desmaterializada con socios como el Banco Nacional de Costa Rica garantiza que la transición hacia los activos digitales cuente con el respaldo de instituciones reguladas y procesos de cumplimiento de alto nivel.

La infraestructura costarricense fue la base para que la Bolsa de Valores de El Salvador lanzara la Digital Exchange (DAX), primer mercado institucional de activos digitales regional. (Cortesía: Libertex)

Un mensaje para el mundo

Para el mercado internacional, este nivel de integración entre El Salvador y Costa Rica es una lección de eficiencia. Mientras otras regiones del mundo enfrentan fragmentación, Centroamérica está utilizando sus instituciones más antiguas y robustas para blindar el capital de sus ciudadanos.

Costa Rica, con su estabilidad financiera reconocida, se erige así no solo como un vecino cercano, sino como el guardián de la confianza bursátil en el istmo.

La Memoria de Labores 2025 deja claro que el éxito de una plaza financiera no depende solo de sus volúmenes de venta, sino de la robustez de su “back office”. En esa estructura invisible para el público, pero vital para el sistema, Costa Rica ha ganado el título de la custodia más confiable de la región.