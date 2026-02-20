Costa Rica

Inversión de más de USD 1 millón permitirá reforzar seis puentes ferroviarios en Costa Rica

Un proyecto coordinado por el INCOFER y respaldado por financiamiento internacional sigue su curso para mejorar estructuras clave, incrementando la seguridad y continuidad del transporte

Las obras de rehabilitación en seis puentes ferroviarios del Gran Área Metropolitana (GAM), en el centro de Costa Rica, avanzan conforme al cronograma establecido dentro del Programa PROERI, impulsado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). Las intervenciones forman parte del lote 2 del plan y buscan reforzar infraestructura estratégica para garantizar la seguridad operativa y la continuidad del servicio de tren en la región más poblada del país.

El Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y contempla más de 450 obras en distintos puntos del territorio nacional. La meta es desarrollar infraestructura resiliente, segura y accesible que beneficie a aproximadamente 2 millones de personas, especialmente en zonas vulnerables ante fenómenos climáticos y el deterioro estructural.

En el componente ferroviario, INCOFER reporta que un 75% de la cartera de proyectos ya se encuentra adjudicada, en ejecución o finalizada. La institución destaca que estas intervenciones forman parte de una estrategia para recuperar y fortalecer estructuras que presentan desgaste acumulado por el paso del tiempo, las condiciones climáticas y el uso constante.

Las obras actualmente en desarrollo abarcan seis puentes ubicados en puntos clave de la red ferroviaria del GAM. Entre ellos se encuentran el puente sobre la quebrada El Fierro, en San Rafael de La Unión, Cartago; el puente de Calle 15 Miguel Hidalgo y Castilla, en el distrito Catedral de San José; el puente en la salida oeste del patio Atlántico; el puente Calderón, en El Carmen, San José; el puente Los Negritos, en Barrio Dent, San Pedro; y el puente El Español, en Sánchez de Curridabat.

Según INCOFER, cada intervención contempla un proceso técnico integral que incluye estudios geotécnicos, análisis estructurales y levantamientos dimensionales, con el fin de determinar el estado real de cada estructura y definir las soluciones constructivas más adecuadas. Además, se ejecutan labores de remoción de desechos, diseño y construcción de cunetas para mejorar el drenaje, reforzamiento de vigas y protección de apoyos estructurales, entre otras acciones orientadas a prolongar la vida útil de los puentes.

La inversión destinada al lote 2 asciende a USD 1,068,864.13 dólares. La institución proyecta que las obras concluyan durante el primer cuatrimestre de 2026, siempre que se mantengan las condiciones climáticas y operativas previstas.

El presidente ejecutivo de INCOFER, Álvaro Bermúdez, señaló que el objetivo central del programa es recuperar la capacidad estructural de las obras ferroviarias y extender su vida útil. “Nuestro objetivo con PROERI es rescatar la capacidad estructural y extender la vida útil de las obras que conforman el programa. Con estas acciones garantizamos que el tránsito ferroviario se mantenga seguro y confiable, tanto en el presente como en los próximos años”, afirmó.

La modernización y rehabilitación de infraestructura ferroviaria ha sido señalada por las autoridades como un componente clave para fortalecer el transporte público en el Gran Área Metropolitana, donde miles de usuarios dependen diariamente del servicio de tren para movilizarse entre Cartago, San José y Heredia.

Además de mejorar la seguridad operativa, las intervenciones buscan reducir riesgos asociados a fallas estructurales y optimizar las condiciones de paso del material rodante, en un contexto en el que el país enfrenta desafíos vinculados al cambio climático y la necesidad de infraestructura más resistente.

