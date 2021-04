India bate récord de muertos y contagios por COVID-19, pero Argentina presenta peores indicadores epidemiológicos

La situación sanitaria en la India produjo en los últimos días un fuerte impacto mundial que, con una nueva cepa, registra récords diarios de contagios y fallecidos, por lo que varios países, incluida la Argentina, recomendaron no viajar al país asiático. Sin embargo, en la comparación de tres indicadores epidemiológicos clave (letalidad, incidencia y mortalidad), nuestro país muestra proporcionalmente peores números respecto a la nación asiática, donde viven más de 1.300 millones de habitantes.

India superó en las últimas horas el umbral de 200 mil muertos tras registrar 3.293 fallecidos en 24 horas por primera vez, según datos oficiales. La segunda nación más poblada después de China también informó un importante número de contagios en un sólo día: 360.000.

La explosión de casos y fallecidos se atribuye a la mayor letalidad de la variante india y a las masivas manifestaciones de las últimas semanas. Para evitar su propagación, varios países, entre ellos la Argentina, suspendieron o limitaron los vuelos hacia ese destino. Sin embargo, al comparar tres de los principales indicadores epidemiológicos entre ambas naciones, en base a la misma base poblacional, los números son muchos más alarmantes para nuestro país .

Según la información recopilada por la Unidad de Datos de Infobae, en India por cada 100 personas que se contagian de COVID una muere, mientras que en Argentina fallecen 2 . En el caso de la incidencia de contagios, por cada 100.000 habitantes, India tiene 1.331 casos, mientras que Argentina registra 6.520. Y el peor indicador es el de moralidad: por cada millón de habitantes, en India mueren 149 personas, mientras que en nuestro país, el número de muertos por millón de habitantes es de 1.405 .

Cristina Freuler, médica infectóloga, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán, opinó que respecto a los datos comparativos entre India y Argentina faltan demasiados números para realmente poder interpretar y comparar en forma correcta. Es muy posible que en India haya un subregistro de infectados y muertos en ciudades, aldeas o zonas en las que el personal médico no llega a tomar registros certeros.

“Con la enfermedad ébola, aprendimos que por una cuestión cultural se impedía en África el acceso a médicos para atender a personas o inclusive cremarlas o darles entierro. Muchos aldeanos escondían a los pacientes que se morían en las casas por la enfermedad”, agregó la especialista.

Luis Cámera, médico y asesor presidencial para cuestiones relacionadas con la pandemia, explicó que India tiene una variante de COVID-19 muy complicada y que este es solo el inicio de su impacto. “A mí no me gusta comparar entre países en un momento determinado, porque pienso que la epidemia es muy variable. A la larga, la mayoría de los números van a ser similares en muchos países”, sostuvo el epidemiólogo.

En tanto, el doctor Lautaro de Vedia, el infectólogo Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología afirmó: “No alcanzo a tener una explicación para esto. Me pregunto si el número de testeos es adecuado en India. En Argentina siempre testeamos muy poco y somos muy bajos en número de testeos, pero no sé cómo será en India. Seguramente ellos tienen más casos de COVID-19 que no han sido detectados. Tampoco me queda claro la cifra de muertos por millón de habitantes”.

¿Muere más gente de la que se contagia hoy en Argentina?

El estrés sanitario y la circulación de cepas de mayor contagiosidad aparecen como variables a tener en cuenta. Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 516 muertes y 25.495 nuevos contagios de coronavirus. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.905.172 y las víctimas fatales son 62.599 .





Según indica el parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 5.134 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva, el número más alto desde el 1 de noviembre de 2020 . El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 68,3% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 77,4%.

De los 25.495 casos registrados, 12.410 son de la provincia de Buenos Aires, 2.752 de la ciudad de Buenos Aires, 209 de Catamarca, 174 de Chaco, 166 de Chubut, 135 de Corrientes, 2.123 de Córdoba, 653 de Entre Ríos, 118 de Formosa, 113 de Jujuy, 327 de La Pampa, 70 de La Rioja, 998 de Mendoza, 76 de Misiones, 484 de Neuquén, 393 de Río Negro, 216 de Salta, 463 de San Juan, 605 de San Luis, 172 de Santa Cruz, 2.002 de Santa Fe, 122 de Santiago del Estero, 74 de Tierra del Fuego y 640 de Tucumán.

El estrés sanitario y la circulación de cepas de mayor contagiosidad aparecen como variables a tener en cuenta. Según la Unidad de Datos de Infobae, en los últimos 7 días, se desaceleró la curva de contagios pero hay un aumento acelerado en la curva de muertos . ”Se considera que las nuevas variantes son más contagiosas pero no necesariamente más letales. Lo que esperábamos era más mortalidad por más contagiosidad. Las nuevas variantes que llamamos ‘preocupantes’ parecen tener mayor incidencia en la gente más joven y en éstas ser más agresivas. Obviamente en la medida que se tense el sistema sanitario la mortalidad puede subir de manera significativa”, explicó a Infobae Jorge Levalle, médico Infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.

Mirna Biglione, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida UBA- CONICET y médica alergista de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) explicó a Infobae que “las personas que están falleciendo son personas que ya venían internadas y veces están dos o tres semanas, o un mes. Lo que sí refleja la mayor cantidad de muertes, es la meseta alta que tenemos y cómo venían aumentando los casos. O sea a más casos, más fallecidos”.

En cuanto a la relación contagios y muertos, Biglione expresó: “ La meseta (de contagios) se mantuvo por las restricciones, aunque sigue siendo alta. Pero las personas ya internadas desde antes siguen falleciendo ”.

Hoy el total disponible a nivel nacional de camas UTI es de 12.501, un 47% más respecto a la situación pre-pandemia, un número que no varió en los últimos seis meses de cara a la segunda ola, según el relevamiento realizado por la Unidad de Datos de Infobae.

