En vivo y desde Palacio Nacional, el epidemiólogo de la UNAM puso el ejemplo y demostró que no existe riesgo en con respecto a esta vacuna si se quiere prevenir el SARS-CoV-2. Esto, porque los derivados de los virus corona no son los mismos que los de la influenza, es decir, no se compromete el sistema inmune en la aplicación de esta inyección.