Por su parte, Carlos Sepúlveda, del Sisap, garantizó la atención sanitaria en medio de la conflictividad política. “Somos personal de un área sensible y con usuarios que son nuestra propia comunidad, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos sin cobrar dos meses y el medio aguinaldo”, ilustró. “Cada vez que le pedimos al ministro de Salud provincial, Fabián Puratich, que digan cuándo van a pagar dicen que el ministro de Economía está trabajando para conseguir recursos, pero esa explicación no nos alcanza y siempre nos dicen lo mismo”, sostuvo el dirigente gremial en la previa de los anuncios.