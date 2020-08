“El cuello de botella, el desafío, es escalar la producción para que todos los países puedan acceder. (...) Es motivo de generar una situación concreta de mirar al futuro, pero no quiere decir que no tengamos que seguir cuidándonos, para llegar a ese momento con la menor cantidad de personas infectadas y con la mejor cantidad de muertes”, destacó Vizzoti, que recordó también que aún no hay una vacuna registrada por lo que alertó sobre el impacto del rol individual sobre la salud colectiva. “ Esta vez falta menos, cada vez falta menos ”, indicó.