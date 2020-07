Sin embargo, en off the record hay quienes hablan no tanto de casos sino de porcentajes de contagios en la Policía Federal Argentina, que podría estar superando el 10% de la fuerza. “Muchos efectivos viven en barrios muy humildes y se trasladan en transporte público, con lo cual están más expuestos que la mayoría, además de que por su trabajo están en contacto permanente con personas que tal vez estén infectados y no lo sepan”, es lo que explicó un médico del sistema de salud de la PFA.