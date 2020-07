Irma Argüello, que preside la Fundación de No Proliferación para la Seguridad Global (NPSGlobal) y conoce los humores de Washington, expresó a Infobae: “Más allá de la desgracia que representa el régimen de Maduro para el pueblo venezolano, no nunca dejó de ser amenaza regional, eso no cambió. Lo que cambió es la orientación ideológica del gobierno argentino, que se ha puesto del lado incorrecto de la historia”.