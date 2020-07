Si bien trascendió que Fernández le pidió al ex presidente que no hablara con los periodistas sobre el encuentro, Infobae pudo saber que que se analizó la posibilidad de que se desarrolle un programa de estímulo a la pequeña y mediana industria que funcionaría en la secretaría general de la Presidencia, bajo del ala de Julio Vitobello, como una forma de dar un mensaje que no estaría siendo leído en el mundo empresario, diagnóstico que sería compartido por el Presidente.