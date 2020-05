La secretaria de Salud reconoció que la cuarentena no se cumplió en forma estricta en el barrio. “Más allá de la situación habitacional del barrio, lo que uno ve es que la gente no toma conciencia del peligro. Las actividades culturales siguen igual. La gente está mucho en la calle. No sé ve que haya preocupación por lo que está pasando”, indicó.