El ansiado regreso parecía que iba a concretarse el viernes pasado. A bordo de dos colectivos, 150 argentinos fueron trasladados hasta la base de la Fuerza Aérea de Perú. Todo marchaba normalmente hasta que la médica del Ejército Argentino que revisó la temperatura a cada uno de los viajeros, le comunicó que no le permitían viajar. “Me dijo que no me llevaban por mi condición de discapacidad. El capitán del avión no quiso hablar conmigo, ni siquiera se identificaron" , expresó con enojo.