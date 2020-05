Consultado por Infobae , el médico infectólogo Lautaro De Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), precisó: “Es verdad que han aumentado los casos, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. La causa es básicamente la situación en las villas, y, en segundo lugar, los geriátricos y los paradores. Pero hay que tener en cuenta que ante esta situación, el gobierno porteño está realizando una búsqueda más activa, hisopando los contactos de cada caso. Y en esa búsqueda, ha detectado muchos casos positivos, aún en personas que no tenían síntomas. Esto de alguna forma es una explicación del porqué aumentaron los casos". De acuerdo a De Vedia, “si llegamos o no al pico, solo se sabrá con el correr de los días”.