”Se necesitan hombres y mujeres trabajando en la construcción justamente ahora, que se necesita trabajo. En un momento particular del mundo con esta pandemia que nos condena en este presente", dijo el Presidente. En paralelo, expresó: “ Tenemos que ser muy prudentes en el retorno al trabajo. Que los esfuerzos hechos no se dilapiden, que no nos contagiemos por estar apurados. Ese el primer desafío en una economía también muy complicada” .