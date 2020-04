De pronto es el séptimo día y el tiempo pasó. Hay botellas de agua vacías acumuladas por todo el lugar. Hay vasos descartables al lado de la cama, al lado de la tele, al lado de la heladera. Hay una lata de cerveza, una botella de whisky a medio tomar que me envió una migo de regalo y varios envoltorios de barritas de cereal. Hay dos toallas secándose en lugares distintos, usadas por una sola persona. Llaman a mi habitación y me preguntan por los síntomas. No los hay. Sobre el final, casi como si hubiera estado a punto de olvidarse, me dice: “Hoy probablemente van a pasar a hacerte el hisopado”. Es la prueba que determina si uno tiene o no coronavirus en ese momento.