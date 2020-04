Cuando llegaron a Panamá, la empresa decidió pasar a los que no habían tenido fiebre a otro crucero llamado Rotterdam. Dante no había tenido fiebre, tampoco el resto de los trabajadores, pero a ellos no los mudaron: “Quedé en el barco en el que estaban todas las personas enfermas. Como no somos considerados pasajeros se nos condenó a quedarnos encerrados en esas cabinas”. Si bien no hay información oficial, adentro se fueron enterando, porque algunos tripulantes terminaron haciendo de enfermeros: al menos cinco personas murieron -no saben de qué- y quienes estuvieron atendiendo a la gente aseguraron que había, al menos, 20 personas con coronavirus.