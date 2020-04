“Como gremio es importante que lo puedan reconocer con toda la firmeza que el caso así lo requiera, (los profesionales de la salud) son los principales que tienen que tomar las medidas de seguridad. No podemos permitir tamaña irresponsabilidad. No lo podemos permitir tampoco porque que el resto no tenga medidas de seguridad se puede comprender porque no somos expertos en la materia pero a quellos que estén justamente en el servicio de salud se me enfermen, se nos contagien, es el colmo por no tomar las medidas precautorias, o por compartir una mesa o por compartir mate, cuando saben que este tipo de cosas son las primeras que tenemos que sacrificar, como el abrazo, el beso o el apretón de manos ”, dijo el mandatario.