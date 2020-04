“Los chicos no tienen estimulación en la casa o no es la misma que pueden tener los nenes de un colegio del centro de Lomas de Zamora, porque además hay que hacer un trabajo muy arduo para concientizar a sus padres en que los chicos no tienen que ir a escuela solamente para pedir el bolsón de comida, sino hay que hacerles ver la importancia que tiene la educación en la vida de sus hijos", agrega, y dice que en este contexto se suma que los nenes tomaron apenas dos semanas de clases, y como son chiquitos había que buscar la manera para que no pierdan el vínculo con sus maestras.