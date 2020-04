Uno de los médicos que presta servicio en los hoteles es Germán Abello. Desde marzo forma parte de este proyecto de la Ciudad. “Al principio fue duro para mi familia. Pero con solo pensar que lo que estamos haciendo puede evitar que el día de mañana estemos como Italia o España me hace pensar que el proyecto lo vale. Como médico creo que el momento de hacer un esfuerzo es ahora, como dice el lema “es mejor prevenir que curar”, y no llegar a la situación de tener un sistema sanitario explotado. Leo las estadísticas y entiendo que el esfuerzo que estamos haciendo está dando resultados. Ese es mi mayor aliento y es lo que me mantiene en pie”, cuenta Garmán, que está casado y tiene tres hijos, dos perras y cuatro gatos. “ Hoy tenemos una estructura que semanas atrás era impensada y se logró trabajando día y noche los siete días de la semana. Acá no hay horarios, no hay mañana vemos. Todo el tiempo surge algo que resolver y de esas pequeñas acciones depende que esto sirva o no. El esfuerzo y el desgaste son enormes. Hoy mi vida es esto”, cuenta