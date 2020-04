“Mi madre era la cocinera, montó el restaurante y hubo platos de oro. Y yo aprendí de ella. No estoy a su altura pero me defiendo. No puedo decir cuál es el que mejor me sale. Me dicen que todos me salen bien.. La lasagna, el pan, la carne. No quiero ser presumida", enumera con mucha timidez, hasta que hace silencio y anuncia una confesión que sabe que causará sorpresa: “No me gusta comer. ¡En serio! Y puedo decirle otra cosa: ¡odio comer! No me gusta nada. Para mí es un sufrimiento”.