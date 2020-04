Llegó a su país el 14 de marzo: recién el 18 Chile cerró sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres y estableció una cuarentena obligatoria para quienes vinieran de países de alto riesgo. “En el aeropuerto me tomaron la temperatura, me preguntaron dónde había estado, en qué asiento viajaba pero no me recomendaron aislarme, mucho menos me obligaron. Además, yo nunca tuve fiebre”.