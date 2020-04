El testeo serológico es más rápido; mientras que el serológico positivo determina mediante una PCR, que es un estudio más complejo, si tiene capacidad de contagiar o no. La compra de los reactivos se hará en los próximos días, el SAME tomará las muestras de sangre y un laboratorio local (que no especificaron aún) hará el análisis en forma gratuita.