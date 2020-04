Y agregó: “Ustedes son todos laburantes, ustedes han pasado seguramente por sufrimientos, en sus barrios ven gente que sale y no consigue trabajo, que a la noche no tiene para darle de comer a sus hijos. La conocen, no se las tengo que contar yo. Estas cajas están destinadas a ellos. Vamos entonces a hacer una bendición juntando la fe de mis amigos, los pastores y rabinos, pidiendo que pasemos el sufrimiento, que ante el sufrimiento todos los argentinos Seamos Uno y sepamos acompañarnos. Estamos todos en el mismo barco y solo no se salva nadie, pobres y ricos estamos en el mismo barco”.