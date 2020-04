“A mi mamá la evacuaron el jueves pasado el sábado me llamaron del hospital María Ferrer par decirme que había dado positivo para coronavirus. Ella sigue internada, es una paciente asintomática y por ahora está bien. Pero los médico me dicen que es un día a día”, comentó la mujer frente a la puerta del geriátrico de Monte Castro. Además del estado de salud de su madre, a Inés le preocupa qué va a pasar cuando la den de alta. Es que según dijo, se trata de una mujer con otras patologías, que no se vale por sí misma y que incluso debe ingerir medicación psiquiátrica. Por lo pronto, lo único que sabe es que la residencia va a ser cerrada.